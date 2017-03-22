Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой

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Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении студентки МГУ Варвары Карауловой, пытавшейся примкнуть к группировке "Исламское государство". Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Верховный суд России оставил в силе приговор студентке МГУ Варваре Карауловой за попытку вступить в ряды запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение апелляционной коллегии.

"Приговор Московского окружного военного суда оставить без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - говорится в заключении.

Таким образом, приговор в Карауловой вступил в законную силу.

Студентка ушла из дома в мае 2015 года, сказав родителям, что направляется в университет, но сама улетела в Стамбул, откуда рассчитывала попасть на территорию Сирии, чтобы там присоединиться к ИГ по приглашению своего виртуального возлюбленного. 4 июня при попытке перейти границу турецкие полицейские задержали Караулову и еще 12 граждан России. Девушку переправили обратно в Москву. 27 октября были арестованы ее вербовщики. Московский окружной военный суд приговорил студентку к 4,5 года колонии.

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