На месте строительства Крымского моста нашли артефакт

Теги: история археология Крым

Во время раскопок при строительстве Крымского моста археологи обнаружили фрагмент древней скульптуры. Ученые полагают, что терракотовая голова была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Фрагмент скульптуры, изготовленный в Малой Азии в V веке до нашей эры, был найден в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Находка представляет собой голову терракотовой скульптуры, предположительно, древнегреческого божества.

Как отмечается в сообщении на сайте "Крымский мост", специалисты называют находку уникальной. Ранее специалисты находили терракотовые статуэтки высотой не более 40 сантиметров.

За время изучения скопления керамики на дне моря возле мыса Ак-Бурун археологи подняли на поверхность около 60 тысяч находок.

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