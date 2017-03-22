Тела двух женщин пролежали несколько недель в квартире в Чертаново

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В московском районе Чертаново Северное обнаружили мумифицированные тела двух женщин: пенсионерки и душевнобольной женщины. Они умерли в закрытой изнутри квартире в разное время.

В столичном Чертаново Северное участковый полиции обнаружил в квартире тела двух женщин, которые пролежали несколько недель, сообщает агентство "Москва".

По словам собеседника агентства, полицейский во время обхода территории почуял трупный запах, исходящий от одной из квартир многоэтажного дома. Входную дверь пришлось вскрыть, так как она была закрыта изнутри.

После вскрытия двери полицейские обнаружили два мумифицированных тела. Одно принадлежало 83-летней пенсионерке, которая не могла самостоятельно передвигаться. Другое – 59-летней женщине, страдавшей от психических заболеваний.

"Обе покойные проживали в указанной квартире. Выяснено, что гражданки умерли в разное время: одна скончалась около полутора месяцев назад, давность наступления смерти второй - около трех недель", - сообщает агентство.

В правоохранительных органах отметили, что обстановка в квартире не нарушена, тела женщин отправили в морг для установки причин смерти.

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