Названы лауреаты президентской премии молодым деятелям культуры

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В Москве назвали имена лауреатов сразу двух президентских премий – для молодых деятелей культуры, а также – за произведения для детей и юношества. Указы о присуждении наград подписал Владимир Путин.

Каждый год специальный совет отбирает трех победителей в каждой сфере, отмечает "ТВ Центр". В этот раз премию за вклад в развитие анимационного кино вручат известному режиссеру Леониду Шварцману, создателю мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене. Среди молодых деятелей искусства лучшими были признаны: искусствовед Вера Лагутенкова, артист Антон Шагин, а также Виктор Шалай, директор Приморского музея имени Арсеньева.

"Виктор Шалай – это действительно довольно редкий случай, когда в музейном деле молодым людям удается проявить себя так ярко, что они могут претендовать на получение высокой награды. Виктор давно в профессии. И конечно приятно, что представлены Дальний Восток, Приморье, а не только наши две столицы", - сказал помощник президента Владимир Толстой.