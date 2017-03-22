Собянин: московская агломерация уверенно входит в десятку крупнейших мегаполисов мира

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Московская агломерация уверенно входит в десятку крупнейших мегаполисов мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на заседании Совета Федерации.

Москва ежегодно вкладывает около трёхсот миллиардов рублей в развитие транспорта и дорог, отметил "ТВ Центр". Столица является крупнейшим российским транспортным узлом.

По данным ЦОДД, почти половина машин на улицах мегаполиса – иногородние. Жители регионов России обслуживаются в московских клиниках, а также работают в столице. По словам главы города, Москва является локомотивом экономического роста. За последние 20 лет средние темпы роста в Москве были примерно на 15% выше, чем в среднем по России.

"Москва обеспечивает рабочими местами примерно 2,5 млн жителей других регионов. Москва локомотив экономиечкого роста. За последние 20 лет темпы роста на 15% выше, чем в среднем по России. С территорий Москвы перечисляется в федеральный бюджет триллион рублей налогов без таможни, без акцизов, без фондов. Триллион. Если его окрасить, можно посчитать, что это 2/3 того, что получают регионы. Это как раз сумма тех средства, которая идет с территорий Москвы. Если мы будем выравнивать развитие регионов за счет торможения развития больших городов, получим в целом снижение развития страны. Проиграют в результате все", - отметил мэр.

Сергей Собянин назвал также проблему номер один для Москвы. По его словам, это ветхое жилье. Сейчас московские власти вместе с Федеральным Собранием разрабатывают новый законопроект, который позволит заняться проблемой реновации пятиэтажек.