Новое жилье получили более 160 тысяч жителей московских "хрущевок"

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В Москве завершается программа сноса пятиэтажек первой серии. Таких домов в городе осталось всего около 70.

Очередную "хрущёвку" накануне демонтировали на Северо-Востоке города, сообщил "ТВ Центр". Скоро строительный мусор вывезут, а территорию благоустроят. Жители снесённой пятиэтажки уже получили новое комфортное жильё в соседнем многоэтажном доме.

"Более 160 тысяч москвичей получили новое комфортное благоустроенное жилье, соответствующее всем нормативам сегодняшнего дня и по энергоэффективности, и по доступности малоподвижных групп, обеспечены детскими садами, школами, поликлиниками, объектами спорта и досуга", - сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.