В центре Москвы сносят незаконную пристройку к историческому зданию

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В Лебяжьем переулке начали сносить незаконную пристройку к историческому зданию. С её помощью владелец помещений добавил к его площади 150 лишних квадратных метров. Местная управа и госинспекция по недвижимости обратили внимание на этот объект ещё осенью и попросили собственника предоставить необходимые документы. Таковых не оказалось.

С самого утра в Лебяжьем переулке работают бригады, строительная техника. За несколько часов удалось разобрать крышу и верхний этаж, рассказал "ТВ Центр".

Незаконную пристройку обнаружили еще в сентябре прошлого года, когда владелец частной клиники, который арендует помещение в основном здании, обнес особняк лесами и затянул брезентом. Поначалу все выглядело как плановая реконструкция. Особняк, как-никак, памятник архитектуры 1917 года. Потом стало понятно, что косметический ремонт обернулся капитальным строительством. Во дворе появилась пристройка площадью 150 квадратных метров и высотой три этажа. Никаких разрешающих документов хозяин предоставить не смог. Тогда город начал готовиться к сносу.

"Собственник здания был извещён, извещён ещё ранее, в сентябре месяце, что такой данный объект мы выявили, у него были запрошены документы. Он нам не предоставил и у нас пошел процесс подготовки к демонтажу", - пояснила замглавы управы района Хамовники Екатерина Берсенева.

Проводить демонтаж самостоятельно владелец клиники отказался. Судя по отделочным материалам, которые сейчас выносят, видимо рассчитывал договориться и закончить ремонт. Но теперь ремонтировать придется разве что фасад исторического здания.

После окончания работ город выставит хозяину незаконной постройки счет за демонтаж. Уплатить придется и штраф за самовольное строительство.

Работы продвигаются не быстро. Дело в том, что подъехать к объекту можно только через узкую арку. Крупногабаритная техника просто не пройдет. Поэтому разбирать приходится вручную, неспеша. По словам рабочих, демонтаж может затянуться на несколько дней.