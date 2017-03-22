Москву XVII-XX веков покажут на уличных выставках-лабиринтах

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В апреле в Москве пройдут пять уличных выставок, посвященных истории столицы. В оформлении будут использованы макеты, выполненные по эскизам фасадов зданий XVII - начала XX века. Стенды будут расставлены в виде лабиринтов.

С 12 апреля москвичам представят пять уличных выставок, посвященных истории Москвы. Их оформят в виде фасадов исторических зданий XVII - начала XX века, сообщает mos.ru. Лайтбоксы с фасадами будут расставлены в виде лабиринтов.

Москвичи смогут рассмотреть фотографии столичных улиц прошлого, гравюры, фрагменты картин и литографий, а также прочитать интересные факты из истории Москвы и жизни горожан в прошлых веках.

Центральной площадкой проекта станет расположенная в переходе между площадью Революции и Манежной площадью экспозиция "Московские исторические кварталы".

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