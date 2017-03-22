В Подмосковье задержали грабившего пенсионеров преступника

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В Клинском районе Подмосковья задержан 39-летний житель Тверской области, который грабил пенсионеров.

Пожилые люди открывали злоумышленнику сами, ведь он представлялся соцработником и даже показывал удостоверение, отмечает "ТВ Центр". Вот только какое именно, никто из потерпевших особо не рассматривал.

Ну а дальше действовал по схеме: находил предлог, чтобы пенсионер вышел из комнаты и обыскивал шкафы и тумбочки. Если хозяин возвращался не вовремя, применял силу и сбегал с тем, что успел "добыть".

Задержать вора удалось по горячим следам: в полицию обратилась пожилая женщина, которую злоумышленник сначала долго уговаривал открыть дверь, а затем, когда пенсионерка впустила гостя, просто ограбил её.

"Смотрю: ни сумки, ничего нет. Выглядываю уже в дверь – я хожу-то плохо – гляжу, никого нет. 45 тысяч было. И все документы, все документы: и страховые, и пенсионные, и трудовая, и дипломы там были", - рассказала потерпевшая.

Доказано, что мужчина совершил как минимум два подобных преступления на общую сумму 100 тысяч рублей. Ему грозит до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела.