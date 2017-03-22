На севере Москвы задержали более 40 нелегалов

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На севере Москвы задержали более 40 мигрантов, которые работали в столице незаконно. Все они трудились на стройке в Нижнелихоборском проезде, не имея соответствующего патента. Суд вынес решение отправить всех нелегалов домой.

Здесь не слышен гул перфоратора и стук молотка - работа встала. Для кого-то из мигрантов это время подумать о чем-то своем, другие делятся опасениями с товарищами. Третьи наконец-то могут перевести дух - устали делать ремонт. Впрочем, официальная версия у всех одна - на объект только зашли и даже не успели разобраться, передает "ТВ Центр".

Работали нелегалы за копейки, да и их не всегда получали. Замире, например, еще за 2015 не все выплатили. Она уже и домой съездить успела, а как приехала - вместо денег получила новую работу, да еще и повышение в должности - трудоустраивает соотечественников.

Вот и идут толпы мигрантов уже не красить, пилить и забивать гвозди, а в отдел полиции. С собой все нажитое. У кого-то даже теплых вещей не оказалось. Тесная комната, едва вместила всех задержанных, их ведь почти полсотни. У каждого необходимо снять отпечатки пальцев и проверить по всем базам данных.

Суд вынес решение отправить всех нелегалов домой. А значит уже завтра - солнечный Ташкент, + 18 и никакой стройки.

Петр Вершинин. "ТВ Центр".

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