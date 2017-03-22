Карта "Тройка" откроет двери Третьяковской галереи

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Карту "Тройка" начали принимать для оплаты входа в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке.

Чтобы осмотреть постоянную экспозицию в Третьяковской галерее, теперь не нужно покупать билет в кассе - достаточно приложить карту "Тройка" к считывающему устройству на входе в музей, передает "ТВ Центр".

В дальнейшем карту планируется использовать и в другом здании Третьяковки - на Крымском валу. Опять же - только при посещении постоянной экспозиции.

"Это позволяет людям экономить время, это позволяет людям не стоять в очередях. И это позволяет людям начинать наслаждаться экспозицией Третьяковской галереи как можно быстрее. Подавляющее большинство пассажиров оплачивает свой проезд в московском транспорте именно при помощи карты "Тройка". Для того чтобы этот продукт был еще интереснее нашим пассажирам, москвичам и гостям столицы, мы ее постоянно развиваем", - заявил замруководителя департамента транспорта Москвы Алина Бесимбаева.

Ранее владельцы "Тройки" получили быстрый допуск в Московский зоопарк и Планетарий.

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