Москвичи решат судьбу диких животных и их хозяев

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Быть или не быть и в каких условиях диким животным в квартирах москвичей - этот вопрос сейчас обсуждают горожане. Идеи, которые получат наибольшую поддержку у участников голосования и экспертов, внесут в проект закона "Об охране диких животных в городе Москве".

Вместо кошки на окошке дозор несет невиданный зверек. Это сурикат Гоша высматривает хозяйку. Знает, как только она придет, будет угощение. Детское питание - он ест как маленький ребенок. Хотя по натуре сурикат - это хищник. Но инстинкты дают о себе знать, лишь когда он играет со змеей. Не настоящей, конечно.

"Я была в Чехии и увидела в зоопарке сурикатов, остановилась возле них, снимала, пока не сели фотокамера, телефон. И когда вернулась, первым делом начала гуглить, можно ли их держать дома", - рассказала "ТВ Центру" хозяйка Гоши.

Стараниями Ольги он даже стал звездой Instagram. В соцсетях у Гоши больше пяти тысяч подписчиков. Это наглядный показатель интереса.

Москвичи все чаще заводят дома нестандартных питомцев. У Екатерины - целая семья мартышек. Родители и пара детенышей, которые появились на свет в вольере. Наружу они не выходят. В клетке, которая занимает половину комнаты, атмосфера как в тропических лесах Бразилии, где обычно обитает этот редкий вид. Но под светом комнатных ламп обезьяны прижились и в обычной столичной квартире.

"Хотелось такое животное, за которым будет очень интересно наблюдать. То есть, как бы аквариумные рыбки немножко надоели", - сообщила владелица мартышек.

А порой надоедают как раз те звери, которых так и не смогли приручить. В центре передержки под Яхромой - целый зоопарк тех, кто был брошен и теперь обижен на всех людей.

"Просто люди не думают никогда, как с ними поступать. Кто-то дарит им, а когда подарили - он подрастает. А кому он нужен? Никому! Вот и получается, что у нас гуляет по паркам медведи, львы бегают или на цепи сидят", - заявил управляющий центром передержки диких животных Яблонскис Арвидас.

Только за последние полгода в приют попали более трехсот особей. Теперь для содержания диких животных пытаются определить четкие правила. Они пока в разработке, но московские власти обещают, что будущий закон коснется содержания зверей и в квартирах, и в контактных зоопарках.

"Мы хотим этим законом прописать условия содержания практически для всех животных, которые популярны среди москвичей. Это первое, что мы хотим сделать. Второе - все-таки ввести регистрацию для того, чтобы в будущем этих питомцев, если человек взял на себя такую ответственность, то он нас в уведомительном порядке должен известить, что у него в квартире живет лев или тигр", - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Чем может обернуться содержание льва в квартире - москвичи, как и вся страна, узнали еще в 70-е. В семье дрессировщиков Берберовых царь зверей сначала сидел за общим столом с людьми, но однажды, разозлившись, снял скальп с хозяйки. Теперь жителей столицы все больше пугает другая экзотика - детективные истории, почти как у Конан Дойля - когда в комнате вдруг появляется пестрая лента.

Змея по кличке Корал - не ядовита и совсем не опасна. Если, конечно, содержать ее правильно. У Александра дома их сразу семь, каждая в своем террариуме. Он признается, что сначала тоже боялся. Но потом понял, что ничего страшного нет. И теперь готов доказать это любому инспектору.

"Уведомлять? А я вот не знаю, бойцовских собак - их как-то пересчитывают, чипируют? В принципе, если надо будет сказать, экзамен сдать - я с удовольствием! Потому что будет обидно, если у тебя заберут любимое увлечение, которое на поверку абсолютно безопасно для окружающих", - уверен владелец змей.

Новый закон за нарушение правил содержания предполагает штрафы и даже изъятие питомцев у владельца. Но пока нет ясности, какими будут сами правила, кто и как станет проверять условия. Все это власти сейчас обсуждают с жителями. Главный вопрос - можно ли назвать дикими тех зверей, кто выглядит таким домашним и ручным.

Борис Иванин, Сергей Давидяк, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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