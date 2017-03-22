13:42, 22 марта 2017

Нет ясных сроков относительно встречи Путина с госсекретарем и президентом США– Песков

Теги:  Политика  путин  песков  трамп  тиллерсон

Нет пока точной информации о том, когда приедет в Россию госсекретарь США Рекс Тиллерсон и когда встретятся президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока нет ясности относительно даты приезда госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

"Не прояснилась", - цитирует "Интерфакс" ответ Пескова на вопрос о ситуации с датой приезда Тиллерсона в Москву.

Относительно встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь ответил: "Американцы ничего не говорят, и мы не говорим".

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