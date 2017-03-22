В Кремле не рассматривают вопрос о замене выборов главы РАН его назначением

Теги: Политика кремль ран песков

В Кремле не рассматривается инициатива заменить выборы президента РАН его назначением. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле внимательно следят за ситуацией, однако свое отношение по поводу новой схемы там выскажут после того, как сами академики сформулируют позицию по вопросу.

В Кремле не рассматривается вопрос о замене выборов президента РАН его назначением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается этой инициативы, она никоим образом не проистекает из Кремля, и до тех пор, пока инициатива не будет консенсусно сформулирована в Академии наук на ее общем собрании, говорить о какой-то позиции Кремля не представляется возможным", - цитирует его "Интерфакс".

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за тем, как развиваются события в Академии наук. "Это чрезвычайно важный институт. Вы знаете, что президент придает огромное значение его развитию", - подчеркнул он.

Выборы президента РАН могут пройти по новой схеме. Как заявил ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, в Госдуме готовят поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся этой процедуры.

Ранее сообщалось, что президент РАН Владимир Фортов госпитализирован в ЦКБ для обследования. Исполняющим обязанности главы академии назначен вице-президент Валерий Козлов. Состояние здоровья Фортова оценивается как удовлетворительное, он проходит плановое обследование.

Читайте также:

Медведев предложил помочь провести выборы в РАН

Глава РАН прокомментировал увольнение ставших академиками чиновников

Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой