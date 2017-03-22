Кремлю известно о просьбе лидера боснийских сербов пройти лечение в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему известно о том, что лидер боснийских сербов Ратко Младич подал ходатайство о временном освобождении из следственного изолятора в Гааге для прохождения лечения в России до вынесения вердикта. При этом представитель Кремля посоветовал обращаться в МИД России по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знает об обращении лидера боснийских сербом генерала Ратко Младича к Международному трибуналу с просьбой предоставить ему возможность пройти лечение в России до вынесения вердикта. Об этом Песков сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Знаю, но лучше вам все-таки обращаться в министерство иностранных дел по этому вопросу", - цитирует Пескова "Интерфакс".
Ранее СМИ сообщили, что генерал Младич подал ходатайство о временном освобождении из следственного изолятора в Гааге для прохождения лечения в России.
В июле 1995 года в Сребренице были убиты около восьми тысяч мусульман боснийского происхождения. Ответственность за убийства возложили на боснийских сербов, а также их непосредственного военного руководителя – Ратко Младича. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. С 2011 года Младич находится под арестом.
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