Кремлю известно о просьбе лидера боснийских сербов пройти лечение в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему известно о том, что лидер боснийских сербов Ратко Младич подал ходатайство о временном освобождении из следственного изолятора в Гааге для прохождения лечения в России до вынесения вердикта. При этом представитель Кремля посоветовал обращаться в МИД России по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знает об обращении лидера боснийских сербом генерала Ратко Младича к Международному трибуналу с просьбой предоставить ему возможность пройти лечение в России до вынесения вердикта. Об этом Песков сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Знаю, но лучше вам все-таки обращаться в министерство иностранных дел по этому вопросу", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что генерал Младич подал ходатайство о временном освобождении из следственного изолятора в Гааге для прохождения лечения в России.

В июле 1995 года в Сребренице были убиты около восьми тысяч мусульман боснийского происхождения. Ответственность за убийства возложили на боснийских сербов, а также их непосредственного военного руководителя – Ратко Младича. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. С 2011 года Младич находится под арестом.

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