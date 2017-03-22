В России повысят минимальную цену на водку

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В скором времени минимальная цена на водку поднимется. Самая дешевая бутылка объемом в 0,5 литра будет стоить 219 рублей.

Пресс-секретарь вице-премьера России Александра Хлопонина анонсировал повышение минимальной цены за 0,5 литра водки. Крепкий напиток будет стоить от 219 рублей.

Как сообщает "МИР 24", Хлопонин дал соответствующее поручение Минфину. Срок исполнения – до 1 апреля. "Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка", - отметили в пресс-службе.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении в России, который был обнародован в начале марта, объем продаж некачественной водки вырос в два раза по сравнению с прошлогодними показателями - до 6,1%.

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