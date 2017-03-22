Кличко хочет издать сборник своих крылатых фраз

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Мэр Киева в интервью украинскому телевидению заявил, что хотел бы выпустить сборник своих изречений. Самыми забавными фразами Виталий Кличко считает оговорки про четырех из двух замов, которые лежат в Кабинете министров и о том, что киевляне "должны подготовиться к земле".

Мэр Киева Виталий Кличко в ближайшее время хочет выпустить книгу со своими изречениями. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на украинское телевидение.

Мэр отметил, что самыми забавными своими фразами он считает оговорки про четырех из двух замов, которые лежат в Кабинете министров и о том, что киевляне "должны подготовиться к земле".

Виталий Кличко не раз становился "звездой" Интернета из-за своих странных и абсурдных высказываний. Так, в интервью телеканалу Al Jazeera он извинился за то, что он с Украины, отвечая на вопрос о зафиксированных Amnesty International фактах нарушений прав человека в стране. После этого киевский мэр уточнил, что имел ввиду. По его словам, он знаком с ситуацией на Украине лучше, чем специалисты из международной правозащитной организации.

Кроме того, известным стало его выражение: "а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать". А в 2014 году он призвал жителей Киева готовиться к земле, имея ввиду зиму.

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