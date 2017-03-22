С 2018 года туристов начнут отправлять к "Титанику"

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Знаменитый затонувший лайнер "Титаник" можно будет увидеть за 105 тысяч долларов. Такую цену за билет на погружение к месту гибели корабля предложила британская компания. Несмотря на столь высокую цену, все билеты на первое путешествие уже раскуплены.

В 2018 году туристы смогут вживую увидеть "Титаник" на дне Атлантического океана. Такой тур планирует организовать британская компания Blue Marble Private, которая уже начала продажу билетов на путешествие к легендарному затонувшему кораблю, пишет "Ридус".

Тур будет длиться восемь дней. Группа туристов по плану должна отправиться из канадского Ньюфаундленда. К кораблю, который сейчас лежит на глубине более 3,2 тысячи метров, людей спустит специальный батискаф из титана и углеродного волокна.

Цена одного билета составляет 105 тысяч долларов (примерно шесть миллионов рублей, - прим. ред.). CNN отмечает, что с учетом инфляции, эта сумма равна стоимости билета в первый класс на "Титаник". Она составляла примерно 4,3 тысячи долларов. Несмотря на такую цену, все билеты на первое погружение уже раскуплены.

Ранее британский журналист Шенан Молони выдвинул новую версию причины крушения "Титаника". На исследования он потратил 30 лет и пришел к выводу, что в гибели трансатлантического лайнера от столкновения с айсбергом виноват пожар, который возник в топливном хранилище еще до выхода в плавание. По мнению Молони, из-за этого обшивка корабля сильно нагрелась и стала слишком уязвимой, чтобы выдержать столкновение с айсбергом.

"Титаник" затонул в апреле 1912 года в ходе своего первого рейса из-за столкновения с айсбергом. В результате катастрофы погибли, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. Более 700 удалось спастись.

В 2016 году ученые выяснили, что на "Титанике" появились бактерии-экстремофилы, которые могут полностью уничтожить остатки лайнера в течение 15−20 лет. Именно с этим известием многие связывают массовые закупки дорогостоящих билетов.