Из московской школы эвакуировали 400 детей из-за угрозы взрыва

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Из школы на востоке Москвы эвакуировано 400 детей из-за сообщения о заложенной бомбе. Здание осматривает кинолог.

Полиция проверяет школу на востоке Москвы на предмет наличия в здании взрывчатых веществ. На время проверки из школы эвакуировали 400 учащихся.

"В полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в школе, расположенной на Открытом шоссе, заложено взрывное устройство", - сообщает агентство "Москва".

На месте происшествия работает кинолог, он осматривает помещение школы.