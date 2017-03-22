Лавров назвал причину активизации боевиков в Сирии

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В сирийском урегулировании удалось достичь хрупкого прогресса. Об этом заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, попытки боевиков активизировать свои действия направлены на срыв женевских переговоров. Министр также указал, что без прямого диалога между сторонами сирийского конфликта не обойтись.

Глава МИД России в среду провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой. Российский министр дал свою оценку ситуации на женевских переговорах.

"Сейчас очень важный момент, потому что в прошлый раз вам удалось достичь очень хрупкого прогресса", - сказал Лавров, отметив, что в преддверии женевских переговоров по Сирии "необходимо консолидировать договоренности по четырем "корзинам", которые включают в себя вопросы конституции, выборов, переходного периода и борьбы с терроризмом".

По словам Лаврова, в Москве выступают за прямой диалог между сторонами сирийского конфликта. "Если кто-то всерьез озабочен соблюдением этого режима (прекращения огня), надо всерьез участвовать в работе по согласованию соответствующих решений, а не вставать в позу. Рассчитывают, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон, без прямого диалога никуда не деться", - приводит слова главы МИД России "Интерфакс".

Лавров считает, что агрессивные действия боевиков в Сирии направлены на срыв женевских переговоров. "Относительно попыток боевиков напрягать ситуацию в Сирии путем расширения вооруженных действий, что сопровождается, кстати, возросшим количеством терактов, которые приносят жертвы среди гражданского населения, у меня нет никаких сомнений, что это рассчитано на то, чтобы сорвать и серьезно осложнить переговоры в Женеве, так же, как это было накануне последней встречи в Астане, когда внешние спонсоры вооруженной оппозиции сделали все, чтобы не допустить ее приезда в Астану", - сказал министр.

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