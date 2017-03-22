Мажор на Gelandewagen устроил гонки на Новом Арбате. Видео
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Водитель внедорожника устроил гонки в самом центре Москвы. Он ездил по выделенной полосе Нового Арбата, обгоняя поток других машин. В Сети появилась видеозапись данного инцидента.
Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen устроил гонки по разделительной полосе на Новом Арбате в столице. Об этом сообщает "Росбалт". В интернете появилась видеозапись этой езды по "выделенке".
На картинке видно, как водитель внедорожника едет по выделенной полосе, обгоняя другие машины. Затем он решил развернуться и начинает ехать в обратном направлении, также нарушая ПДД.
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