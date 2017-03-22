Путин собирается продлить полномочия Набиуллиной в качестве главы ЦБ

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Президент Владимир Путин предложил продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Центробанка. Ее кандидатуру рассмотрит Госдума. Глава государства рассчитывает, что регулятор под руководством Набиуллиной "будет действовать также независимо, также уверенно будет себя вести".

Президент Владимир Путин внесет на рассмотрение Госдумы кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на новый срок в должности председателя Центробанка.

Владимир Путин надеется, что регулятор при новом сроке Набиуллиной "будет действовать так же независимо, так же уверенно", передает его слова "Интерфакс".

Президент отметил, что ЦБ под руководством Набиуллиной сделал очень много для стабилизации экономики, развития банковского сектора и всей финансовой сферы.

Набиуллина занимает пост председателя Центробанка с 2013 года. Глава ЦБ назначается сроком на 4 года.