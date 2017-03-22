В московской школе не нашли взрывное устройство после анонимного звонка

Теги: школа полиция проверка бомба Происшествие москва

В московской школе №1246 на Открытом шоссе не нашли взрывное устройство, о котором анонимно сообщили по телефону. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, проверка учебного заведения завершена. На время проверки из школы эвакуировали около 400 человек.

В московской школе №1246 не нашли взрывного устройства. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Мероприятия по проверке завершены, взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полиция проверяет школу на востоке Москвы на предмет наличия в здании взрывчатых веществ. О минировании учебного заведения полиции по телефону сообщил неизвестный. На время проверки из школы эвакуировали 400 учащихся.

Читайте также:

В Подмосковье задержали грабившего пенсионеров преступника

В Москве полиция ищет водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

Скелет человека пролежал больше года на территории школы в Москве