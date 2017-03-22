В отношении экс-губернатора Белых возбудили новое уголовное дело

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В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о получении взятки. Как сообщили в Басманном суде Москвы, дело объединено в одно производство с предыдущим и принято следователем.

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судью Басманного суда Москвы.

"9 марта в отношении Белых было возбуждено дело по статье 290 УК России. Следователь принял к производству данное дело, оба дела объединены", - огласила она.

По данным "Интерфакс", Белых предъявили обвинение 17 марта. Он был допрошен в качестве обвиняемого. Вину по обоим вменяемым ему эпизодам он не признал.

Никиту Белых задержали 24 июня минувшего года при получении взятки в одном из московских ресторанов. По версии следствия, экс-глава региона частями получил 400 тысяч евро.

Как сообщил в ходе заседания Басманного суда представитель СК, следственные мероприятия по делу Белых близки к завершению. Тем не менее, срок следствия продлен до 24 июня.

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