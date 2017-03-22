СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину

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Российская исполнительница Юлия Самойлова официально получила запрет на въезд на Украину сроком на три года. Такое решение приняли в СБУ. Ранее там сообщили, что проверяют информацию о поездках певицы в Крым в 2015 году.

Служба безопасности Украины официально ввела запрет на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в конкурсе "Евровидение-2017". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую.

Срок действия запрета составляет три года. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - сообщила Гитлянская.

20 марта глава СБУ Василий Грицак заявил, что документ о запрете на въезд на Украину российской участницы "Евровидения" уже подготовлен. При этом, советник МВД страны Антон Геращенко отмечал, что Самойловой могут разрешить участие в конкурсе. Но сначала она якобы должна ответить по закону за посещение Крыма в июне 2015 года.

Юлия Самойлова должна была представить Россию на "Евровидении-2017" с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле. В 2014 году она принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских Игр в Сочи.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Несмотря на это, в Киеве результаты плебисцита не признают. В связи с этим там считают посещение территории Республики без согласия Киева нарушением украинского законодательства.

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