Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО

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Украинские законодатели в среду приняли решение, которое может привести к резкому обострению политической и военной ситуации в Европе. Верховная Рада проголосовала за проект постановления, в котором призвала США заключить с Украиной оборонное соглашение и предоставить Киеву статус основного союзника вне НАТО.

Основная повестка в украинском парламенте - новое обращение к Конгрессу США. Депутаты просят очередных гарантий безопасности, передает "ТВ Центр".

"В соответствии с духом и буквой Будапештского меморандума, а также в развитие стратегического партнерства между нашими государствами обращаемся к США с просьбой рассмотреть вопрос относительно заключения с Украиной оборонного соглашения и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО", - отметил депутат Рады Олег Ляшко.

Получив статус союзника США вне НАТО, Украина встанет в один ряд с Австралией, Новой Зеландией, Японией, Афганистаном, Израилем и Южной Кореей. Соглашение в первую очередь направлено против России. В стенах Верховной Рады вновь прозвучали угрозы о большой войне в Европе. В итоге обращение поддержали 232 депутата.

Русофобия на Украине - на всех уровнях. В раде запрещают говорить на родном для многих киевлян языке. Выступления перекрикивают, председатель Рады отключает микрофон и объясняет, где уместно разговаривать по-русски.

"Мы с вами депутаты Украины, а не Российской Федерации. Российский язык может абсолютно спокойно использоваться на Украине, на нем можно говорить дома, в кулуарах, в ресторанах, с избирателями. А в украинском парламенте с трибуны должен звучать украинский язык", - сообщила первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Борьбу с русскими шпионами продолжают в СБУ. Очередное разоблачение в Одессе. Там задержали девять человек с украинскими паспортами, которые якобы работали на Россию. Диверсанты должны были собирать информацию об объектах инфраструктуры.

"Мы провели многоходовую специальную операцию по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб России, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства. По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки ВС России", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

А вот информации о подготовке украинских боевиков для работы в Белоруссии в СБУ пока нет. Накануне президент Александр Лукашенко заявил о задержании нескольких десятков человек, готовивших вооруженные провокации в стране.

Никита Васильев, "ТВ Центр".