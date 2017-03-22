Спасатели эвакуируют дом на северо-востоке Москвы из-за взрыва газа

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В доме на северо-востоке Москвы начался сильный пожар. По предварительной информации, причиной стал прорыв газовой трубы. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности и в настоящее время проводится эвакуация людей из жилого дома.

В жилом доме на северо-востоке Москвы из-за прорыва газовой трубы произошел пожар. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В доме по адресу: улица Изумрудная, дом 40 начата эвакуация людей. По предварительным данным, из-за прорыва газовой трубы на нижних этажах начался пожар", - говорится в сообщении.

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.

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