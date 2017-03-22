Путин: Россия удерживает второе место в мире по экспорту вооружений

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Россия будет наращивать присутствие на мировом рынке вооружений. В среду об этом сообщил Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом и поставляется в 52 страны мира, передает "ТВ Центр". В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму 9,5 миллиардов долларов. Портфель экспортных заказов отечественной оборонки сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов. А Россия уверенно удерживает второе место в мире по поставкам военной техники за рубеж, подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, отечественные предприятия оборонного комплекса показали хорошие показатели и перевыполнили плановые показатели, успешно конкурируя в жестких условиях рынка. Президент особо отметил тот факт, что российское оружие показало свою эффективность в борьбе с международным терроризмом.

"Возможности российского оружия, его исключительные надежность и эффективность, проявляются и в борьбе с террористами в Сирийской Арабской Республике, противодействии терроризму на всем Ближнем Востоке. Применение авиации и средств ПВО в реальных боевых условиях дает абсолютно бесценный опыт летному и инженерно-техническому составу, расчетам противовоздушной обороны, а также разработчикам отечественной продукции военного назначения. Хочу их поблагодарить за то, что они работают активно и очень оперативно реагируют на замечания, которые возникают в ходе применения боевой техники. Он а успешно применятся не только в боевых условиях, но и в гуманитарных целях. Так, новейшими противоминными комплексами были обезврежены взрывные устройства в Алеппо и Пальмире", - отметил Путин.