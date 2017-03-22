Теги: Москва собянин благоустройство

Московская агломерация входит в десятку крупнейших мегаполисов мира. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, выступая на заседании Совета Федерации. Мэр отметил, что почти четверть ВВП страны производит столица. В мегаполисе активно развивается транспортная инфраструктура, город строит новые поликлиники, детские сады и школы. Большое внимание уделяется благоустройству. Но главной проблемой остаётся ветхое жильё.

Рост городов - общемировая тенденция. С 2015 года более половины населения планеты - горожане. Россия - не исключение. В последние десятилетия городами-миллионниками стали Воронеж, Красноярск, Волгоград. А Москва уверенно вошла в десятку крупнейших мегаполисов мира - население столичной агломерации превышает 20 миллионов человек. И, как показывает практика, такой рост ведет к ускорению экономического развития государства, передает "ТВ Центр".

"Если в 600 мегаполисах мира производилось еще не так давно порядка 25 процентов — сегодня половина ВВП производится в крупных городах. В ближайшие годы там будет производиться уже около 60 процентов. О чем это говорит — если мы в России замедлим темпы урбанизации и развития крупных городов, мы просто будем отставать в динамике экономики от ведущих стран мира", - заявил Собянин.

Города и даже целые государства сегодня ведут борьбу уже не за размещение на своих территориях компаний и предприятий, а за человеческие ресурсы. Центрам притяжения экономики нужны высококвалифицированные кадры и рабочие руки.

"Происходит активное перераспределение населения между крупнейшими мегаполисами. Когда говорят, что очень плохо, что население в России концентрируется в Москве, статистика говорит об обратном — из России каждый год уезжает около 200 тысяч человек. А в Москву перебирается из других регионов всего лишь около 10 тысяч. Это говорит о том, что мы должны бороться не за то, чтобы не ехали в Москву, а за то чтобы не уезжала из России наиболее активная часть населения", - отметил Собянин.

Чтобы Москва была городом, удобным для жизни, правительство столицы реализует комплексные программы создания качественной городской среды. Так, программа развития транспортной инфраструктуры предусматривает в течение 10 лет, с 2011 по 2020 годы, строительство около 1000 километров дорог, 100 станций метро, запуск новых маршрутов наземного транспорта. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 300 миллиардов рублей. И программа уже выполнена наполовину. Одним из наиболее масштабных проектов стало открытие Московского центрального кольца. Значительные средства тратятся также на улучшение экологической обстановки и благоустройство. За последние шесть лет в Москве новый облик получили 20 тысяч дворов, 450 парков и природных территорий. Строятся парки мирового уровня "Зарядье" и "Остров мечты" в Нагатино.

"Очень часто мне задают вопрос, зачем вы это делаете. В стране кризис, проблемы, вы начинаете благоустраивать свои улицы, реконструировать фасады домов, освещение и так далее. Я должен сказать, что каждый рубль, вложенный в благоустройство, возвращается в экономику. Только одни доходы в экономику города от туристов составляют около 400 миллиардов рублей. Сама комфортная среда создает и притяжение людей к городу, создавая конкурентную среду по отношению к другим мегаполисам мира", - подчеркнул Собянин.

В 2017 году правительство Москвы начинает реализацию крупнейшей в России и одной из самых масштабных в мире программы реновации жилого фонда. Расселение пятиэтажек первой волны индустриального домостроения охватит около 8 тысяч жилых зданий, в которых проживают почти миллион шестьсот тысяч человек. Все они получат современные комфортные квартиры по соседству, а пока же будут освобождены от взносов на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект уже готовится рассмотреть Государственная дума.

"Почему мы так активно занимаемся проблемами пятиэтажек хрущевского периода. В Москве это строительство началось раньше, чем в других регионах. По сути, на Москве был отработан эксперимент строительства индустриального жилья. И эти эксперименты далеко не всегда были качественными. Некоторые бетонные блоки собирались просто из строительного мусора. Поэтому для Москвы это проблема номер один", - заявил Собянин.

Затронул мэр Москвы и другую проблему. Сегодня столица с ее 10 процентами населения производит почти четверть ВВП страны. В этой связи Сергей Собянин считает, что перераспределение части доходов Москвы в пользу регионов нецелесообразно. Такие попытки уже предпринимались в 2013 году. И тогда еще в условиях отсутствия кризиса привели лишь к снижению поступлений в федеральный бюджет и финансовым потерям самой столицы.

Ежегодно Москва увеличивает объем поступлений в федеральный бюджет на 50 миллиардов рублей. За пять лет рост более 60 процентов. В итоге сегодня каждый десятый пенсионер в стране обеспечивается пенсией за счет Москвы. Примерно такое же соотношение и в фонде обязательного медицинского страхования. Каждый десятый рубль там - московский.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".