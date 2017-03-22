МЧС: 39 человек спасены при пожаре в доме на северо-востоке Москвы

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Почти 40 человек спасены при пожаре в доме на Изумрудной улице в столице. Среди них оказались грудной ребенок и инвалид. Кроме того, один пострадавший отправлен вертолетом в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время пожар локализован.

Сотрудники экстренных служб спасли 39 человек из пожара в доме на северо-востоке столицы. Среди них оказались грудной ребенок и инвалид. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве. Инцидент произошел на улице Изумрудная.

"По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит загорание в одной из квартир на втором этаже жилого девятиэтажного дома, площадь уточняется, пожарные приступили к спасению людей и тушению пожара. Спасены 39 человек, из них один грудной ребенок и один инвалид", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации МЧС, один пострадавший отправлен вертолетом в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время возгорание локализовано.

Ранее сообщалось, что в доме на северо-востоке Москвы начался сильный пожар. По предварительной информации, причиной стал прорыв газовой трубы. Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности.

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