В МИД назвали запрет на въезд Самойловой на Украину бесчеловечным актом

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Решение СБУ о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой вызвало волну критики в России. "Откровенно циничным и бесчеловечным актом киевской власти" назвали его в российском МИД. В свою очередь, в Совфеде призывают отказаться от поездки на "Евровидение-2017".

Запрет российской исполнительнице Юлии Самойловой на въезд на Украину является циничным и бесчеловечным актом киевской власти, считает заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Это очередной откровенно циничный и бесчеловечный акт киевской власти", - приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, член Общественной палаты России (ОП), первый вице-президент Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина отметила, что в ближайшее время обратится к комиссару ООН по правам человека в связи с решением СБУ по Самойловой.

"Руководство Украины просто испугалось, что представитель от России будет принимать участие в конкурсе "Евровидение", притом, что оргкомитет "Евровидения" уже высказывался по поводу того, что к российской делегации нет вопросов и претензий", - подчеркнула она.

Другой член Общественной палаты Диана Гурцкая считает, что запрет СБУ на участие российской певицы в конкурсе "Евровидение" должен быть рассмотрен в Комитете ООН по правам инвалидов. "Нарушив условия проведения конкурса, Украина должна быть лишена права его проведения", - отметила Гурцкая.

Между тем, член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов нашел другой способ ответить Украине на ее действия. По его мнению, Москва должна бойкотировать "Евровидение", передает "Интерфакс". Кроме того, он отметил, что решение Киева "нарушает Европейскую хартию свобод и прав человека". "Это перерезание всех культурных и гуманитарных связей с Россией. Это не подход цивилизованной страны, которая стремится в ЕС", - сказал сенатор.

На ситуацию отреагировали в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Официальный представитель ЕВС Дейв Гудман выразил надежду, что будет найдено решение, которое позволит всем делегациям участвовать в конкурсе "Евровидение" в Киеве.

Ранее в среду стало известно, что российская исполнительница Юлия Самойлова официально получила запрет на въезд на Украину сроком на три года. Таково решение СБУ. Ранее там сообщили, что проверяют информацию о поездках певицы в Крым в 2015 году.

Самойлова должна была представить Россию с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле.

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