Двое неизвестных обстреляли мужчину на юге Москвы
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На юге Москвы двое неизвестных обстреляли мужчину из травматического оружия. Затем они скрылись на иномарке без госномеров. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых в этом нападении.
Двое неизвестных ранили мужчину из травматического оружия на юге столицы и скрылись. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Дорожная.
"Двое неизвестных, предположительно, кавказцы, обстреляли мужчину из травматического оружия, а затем скрылись на автомобиле KIA Rio темного цвета без номерных знаков", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых в данном нападении.
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