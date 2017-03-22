Власти сообщили об одном погибшем при пожаре в доме в Москве

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В свою очередь, представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова рассказала, что в результате инцидента 16 человек пострадали. Из пожара, по последним данным, спасены 47 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб один человек. Об этом глава города написал в своем Twitter.

Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 марта 2017 г.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве заявили, что пожар произошел в одной из квартир на втором этаже жилого девятиэтажного дома на улице Изумрудная. Из огня спасены 47 человек. Среди них грудной ребенок и один инвалид.

Между тем, представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова сообщила, что ранения в результате инцидента получили 16 человек, передает ТАСС. "Шестнадцати жителям дома оказывается вся необходимая медицинская помощь на месте, трое человек доставлены в больницу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что причиной пожара стал прорыв газовой трубы. Однако замгендиректора АО "Мосгаз" Дарья Распопова опровергла эту информацию. По ее словам, эпицентр возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне. "Специалисты Мосгаза повели проверку и установили, что все элементы системы газоснабжения не имеют разрушения, целостность газового оборудования не нарушена", - сообщила она.

Возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. Сейчас пожар ликвидирован.

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