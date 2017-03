В Лондоне у здания британского парламента произошла стрельба

Возле здания британского парламента в Лондоне произошла стрельба. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH