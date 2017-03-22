В Лондоне у здания британского парламента произошла стрельба

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Стрельба произошла у здания британского парламента в Лондоне. По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие. Некоторые очевидцы утверждают о нападении с ножом на полицейского, после чего правоохранители открыли огонь. По словам других свидетелей, автомобиль врезался в ограждения, задев по пути человека.

Возле здания британского парламента в Лондоне произошла стрельба. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) 22 марта 2017 г.

По данным телеканала Sky News, на месте происшествия был замечен мужчина, вооруженный ножом, и напавший на полицейского. По информации некоторых очевидцев, правоохранители применили огнестрельное оружие, чтобы остановить злоумышленника.

Кроме того, по словам других свидетелей, автомобиль врезался в ограждения, по пути задев человека и затем раздались выстрелы. По предварительным данным, водитель выжил и попытался покинуть место происшествия.