В Швейцарии с рельсов сошел пассажирский поезд из Италии

Теги: италия поезд швейцария Происшествие

Пассажирский поезд Eurocity из Италии сошел с рельсов возле швейцарского Люцерна. В результате аварии пострадали как минимум трое. Состав следовал из Милана в Базель.

В Швейцарии с рельсов сошел пассажирский поезд Eurocity, принадлежащий итальянским государственным железным дорогам Trenitalia. Инцидент произошел в районе Люцерна, передает ТАСС.

RT AltriMondiGazza: Deraglia Eurocity Milano-Basilea, di #Trenitalia, poco prima della stazione di Lucerna, in Svi… pic.twitter.com/wYipiQyIHP — diretta sport 24 (@Diretta24) 22 марта 2017 г.

Состав следовал из Милана в Базель. По данным портала 20 minutes, с рельсов сошел один вагон. В результате аварии пострадали минимум трое. В самом поезде находилось 160 человек.

В результате инцидента был поврежден пилон электрической линии. Из-за этого произошел сбой в электроснабжении. Движение через Люцерн заблокировано. Пассажиры могут попасть в пункты назначения на специальных автобусах. Однако их число ограничено.