В результате теракта в Лондоне погиб один человек

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Один человек погиб и более десяти пострадали в результате теракта в Лондоне. Нападение произошло в самом центре города, рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает парламент. По сообщениям очевидцев, сначала неизвестный на автомобиле задавил несколько человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду парламента.

Женщина скончалась в результате инцидента на Вестминстерском мосту в Лондоне, также сообщается десяти пострадавших. Преступник на автомобиле задавил на мосту несколько человек, после чего напал с ножом на полицейского и нанёс ему ранения. Стражи порядка открыли стрельбу. Нападавший убит, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, в нападении могли участвовать два человека. Весь квартал, где расположен парламент, оцеплен полицией. Людей из района эвакуируют. Членам парламента предписано оставаться в здании. Все заседания приостановлены. Само здание взяли под контроль спецподразделения. Агентство Reuters сообщает, что около Вестминстерского дворца по-прежнему лежат тела как минимум четырёх человек. На место прибыли бригады скорой помощи и медицинский вертолёт.