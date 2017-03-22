Число жертв пожара на северо-востоке Москвы достигло двух

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Количество погибших в результате пожара на северо-востоке столицы увеличилось до двух. По информации СКР, второй человек скончался в машине скорой помощи. В настоящее время следователи проводят проверку по факту возгорания в жилом доме на Изумрудной улице.

Число погибших в результате пожара в доме на северо-востоке Москвы увеличилось до двух человек. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. Ранее сообщалось об одном погибшем в результате происшествия на Изумрудной улице.

"Тело одного погибшего было обнаружено на месте пожара, второй человек скончался в машине скорой помощи", - сказала Иванова. В настоящее время следователями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве заявили, что пожар произошел в одной из квартир на втором этаже жилого девятиэтажного дома на улице Изумрудная. Из огня спасены 47 человек. Среди них грудной ребенок и один инвалид. Ранения в результате инцидента получили 16 человек. Отмечалось, что причиной пожара стал прорыв газовой трубы, однако по словам замгендиректора АО "Мосгаз" эпицентр возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Сейчас возгорание ликвидировано.

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