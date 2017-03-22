ГИБДД заинтересовалась появлением Багдасарян за рулем после лишения прав

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Прокуратура Москвы поручила ГИБДД принять меры в отношении Мары Багдасарян, которая выложила в Instagram фотографии своего появления за рулем автомобиля. Это произошло на следующий день после того, как скандально-известная стритрейсерша была пожизненно лишена прав.

Сотрудники ГИБДД по поручению московской прокуратуры примет меры в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян после сообщений о том, что она продолжает управлять автомобилем несмотря на лишение ее водительских прав. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам официального представителя столичного надзорного ведомства Елены Россохиной, решение Савеловского межрайонного суда, принятое 21 марта, подлежит немедленному исполнению. Она подчеркнула, что Багдасарян внесена в базу данных как лицо, лишенное водительских прав, и управление ею транспортным средством "нарушает закон".

Между тем, адвокат Мары Багдасарян Владислав Капканов заявил, что девушка имеет право управлять автомобилем, так как, решение суда еще не вступило в силу. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва". По его словам, сторона защиты подала апелляцию, и лишь после принятия решения апелляционной инстанции можно будет говорить о её водительских правах.

Накануне, 21 марта, Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян. Ранее девушке поставили диагноз - эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как, приступ может произойти в любую минуту.

Однако после решения суда на своей странице в Instagram стритрейсерша выложила фотографию с места водителя. Кроме того, опубликована видеозапись, на которой из кабины машины запечатлена поездка по одной из улиц Москвы в сопровождении черного Mercedes-Benz.

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