Теракт в Лондоне произошел в годовщину атак в Брюсселе

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Лондон с трудом приходит в себя после дерзкого теракта, совершенного в среду в самом сердце британской столицы. В городе по-прежнему действуют повышенные меры безопасности. Полиция и спецслужбы проводят следственные мероприятия у здания парламента Великобритании. По последним данным, жертвами террориста стали три человека.

Полиция уже не сомневается: это был теракт. Все свидетельства, которые удалось собрать к этому моменту, указывают, что преступник действовал преднамеренно, передает "ТВ Центр". В 14:40 по местному времени на оживлённом Вестминстерском мосту, который ведёт к парламентскому комплексу на берегу Темзы, автомобиль, которым управляет неизвестный, начинает давить людей, которые даже не сразу поняли, что происходит.

"Мы были уже на мосту, и мы услышали выстрелы, повернулись и увидели машину, которая сбила женщину. Да, это была женщина, хотя я не уверена на все 100 процентов, она оказалась под колёсами. Я слышала крики. Потом мы снова услышали выстрелы. Везде лежали тела", - говорит очевидец происшествия.

После того, как преступник сбил около десятка человек на мосту, он поворачивает автомобиль в сторону здания парламента. Видимо, преследуя очередную жертву, водитель врезается в ограду.

Террорист покидает салон, достаёт нож, и набрасывается на полицейского, оказавшегося рядом. Страж порядка получает множественные ранения. Другие полицейские открывают огонь на поражение. Преступник убит. Весь район Вестминстера оперативно оцеплен полицией. Появляются бойцы спецназа. Людей уводят из опасного места. На место прибывают кареты скорой помощи и медицинский вертолёт.

Силы безопасности закрывают ближайшую станцию метро. Заседание парламента, которое проходило в эти часы, прервано, но депутатам и пэрам запрещают покидать здание. Вскоре в канцелярии премьера Терезы Мэй сообщают, что премьер-министр не пострадала, не уточняя, где она находилась на момент теракта. Ещё утром глава кабинета выступала в Палате общин. Сведения о пострадавших постоянно меняются. Спустя несколько часов полиция ещё не может назвать точное число раненых.

"Мы по-прежнему рассматриваем разные версии мотива преступления. Но само контртеррористическое расследование уже идёт. И занимается специальная команда по борьбе с террором. Сейчас мы можем подтвердить, что получили много разных сообщений, в том числе о человеке, упавшем в реку, о машине, которая врезалась в ограду, и о человеке, вооружённом ножом. На место инцидента отправлены усиленные отряды полиции. Есть данные о раненых, включая одного офицера полиции, но их общее число подтвердить пока не можем. В столицу введены дополнительные силы правопорядка", - сообщил глава Скотланд-ярда Биджей Харрингтон.

Полиция проверяет, были ли у террориста сообщники. По некоторым данным, мог быть второй нападавший. О личности застреленного преступника ничего не сообщается. Как и о том, выкрикивал ли он какие-либо лозунги, совершая теракт. Признаков, что атаку мог совершить сторонник радикальных исламистских организаций, тоже пока нет. Но наблюдатели отмечают, что это преступление происходит как раз в день памяти теракта в Брюсселе, где в среду открывали мемориал жертвам трагедии 22 марта прошлого года.

Сергей Псурцев, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".