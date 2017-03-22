Самойлову выдвинули представителем России на "Евровидение-2018"

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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой. Ограничения будут действовать в течение трех лет. Певица не сможет выступить на конкурсе, который пройдет в Киеве в мае. В СБУ пояснили, что решение приняли из-за того, что Самойлова в 2015 году приезжала в Крым и участвовала в концерте. В российском МИД действия украинских властей назвали "возмутительным, циничным и бесчеловечным актом".

Проводя международный конкурс, Киев все-таки решился отфильтровать участников. Российской певице Юлии Самойловой на "Евровидении" выступить не удастся. С 22 марта и на три года ей запрещено въезжать на Украину, передает "ТВ Центр".

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой. Решение принято на основе полученных данных о нарушении ей законодательства Украины", - заявила представитель СБУ Елена Гитлянская.

Какое именно нарушение законодательства Украины допустила Юлия Самойлова, в СБУ не уточняют. Но ранее говорили, что запрет связан с посещением певицей Крыма. В июле 2015 года она выступила на фестивале "Мир спорта и добра" в Керчи. Впрочем, силовики, заявляя о решении, настаивали, что оно не политизированное, "закон один для всех". Но заявление звучит как минимум странно: ведь, например, российским СМИ запрещено работать на Украине. Съемочные группы нашего канала не раз разворачивали на границе. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, все эти факты - нарушение свободы слова.

"Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдёт ли оно на поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие "подвиги", тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или все-таки докажет, что Европа с её базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, ещё жива", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД считают, что запрет со стороны Киева не учитывает интересы простых зрителей. В Европейском вещательном союзе, который проводит "Евровидение", заявляли, что с их стороны претензий к российскому участнику нет. При этом они будут уважать любое решение украинских властей. Правда, после объявления о запрете в организации добавили: поступком Киева "разочарованы", ведь он идет в разрез с духом конкурса.

"Ситуация в Украине настолько быстро деградирует, что уже даже трудно видеть какую-то логику в этом. Дойти до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями, представляла угрозу для национальной безопасности Украины, Совет безопасности Украины издает какие-то там решения - ну это уже полный абсурд", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В оргкомитете, который представляют телеканалы нашей страны, заявили - если в этом году она все-таки не попадет на "Евровидение", то поедет в следующем. Юлия - инвалид с детства. С 13 лет она передвигается на инвалидной коляске, и искусство всегда помогало ей побеждать болезнь. Впрочем, на сцену европейского песенного конкурса певица должна выйти на общих правилах, да и выбирали представителя России, объективно опираясь на голос и артистизм.

"Я сама участница этого конкурса, мне даже присниться не могло такое вот событие. Абсолютно неадекватно это. Отношение к исполнительнице не правильное со стороны Службы безопасности Украины. Это не хорошо, это абсолютно неправильно", - сказала певица Диана Гурцкая.

В ОБСЕ в среду заявили, что не видят в запрете нарушений прав человека. Правда, многие артисты, в том числе и украинские, увидели в этом бесчеловечный поступок. А британский поп-музыкант Робби Уильямс даже предложил себя в качестве кандидата от России. Ко всем участникам конкурса обратился Филипп Киркоров.

"Я хочу предложить всем своим коллегам по цеху, всем неравнодушным к жестокости и человеческому унижению людям, подписаться под моим обращением ко всем участникам "Евровидения", всем тем, кто выйдет на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну очень важную фразу: "Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся", - заявил артист.

В Киеве на этот призыв пока еще не отреагировали. Там заявили, что теперь все участники конкурса пройдут через сито СБУ. Следующим подозреваемым в посещении Крыма стала представительница Армении Арцвик Арутюнян. Впрочем, в Ереване пока никаких сообщений не получали.

Пётр Вершинин, Олег Лапшов, "ТВ Центр".