Верка Сердючка заступилась за лишенную "Евровидения" Самойлову

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Власти Украины должны сделать исключение для российской исполнительницы Юлии Самойловой и пустить ее на "Евровидение-2017", считает украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки. По его словам, украинским госструктурам необходимо забыть об эмоциях.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки прокомментировал запрет СБУ на въезд на украинскую территорию российской певице Юлии Самойловой. По его словам, Киев должен сделать исключение для певицы, передает "Комсомольская правда в Украине".

По мнению артиста, украинским госструктурам необходимо не поддаваться эмоциям, а отнестись к случаю с Юлией с точки зрения человечности. "Она не едет на Украину с автоматом, она едет с песней", - отметил Данилко.

Также он признал, что Самойлова участвовала на фестивале для людей с ограниченными возможностями в Крыму. При этом, он напомнил, что она поехала на полуостров как артист-исполнитель, "которую пригласили выступить перед такими же людьми, как она сама".

В среду стало известно, что СБУ официально запретила российской исполнительнице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. Ранее там сообщили, что проверяют информацию о поездках певицы в Крым в 2015 году.

В Киеве Самойлова должна была представить Россию с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки принимал участие в "Евровидении-2007". В тот раз он занял второе место с песней "Lasha Tumbai".

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