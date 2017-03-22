В Эстонии умер актер из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

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Лембит Ульфсак скончался в Эстонии в возрасте 69 лет в результате продолжительной и тяжелой болезни. Актер был известен по роли Роберта Робертсона из фильма "Мэри Поппинс, до свидания".

Советский и эстонский актер Лембит Ульфсак скончался в возрасте 69 лет в Эстонии. Об этом сообщает Delfi. Отмечается, что он умер в результате долгой и тяжелой болезни.

Ульфсак с 1985 по 1994 год являлся актером киностудии "Таллинфильм". Он был известен по ролям в фильмах: "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "Академия пана Кляксы" и других картинах.