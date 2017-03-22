МИД Сирии обвинил коалицию США в ударе по школе под Раккой
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Международная коалиция во главе с США атаковала школу "Аль-Бадия Ад-Дахилия" на юге города Аль-Мансура под сирийской Раккой. В результате погибли десятки мирных жителей, заявили в МИД САР.
Десятки мирных жителей погибли в результате атаки международной коалиции во главе с США на школу "Аль-Бадия Ад-Дахилия" на юге города Аль-Мансура. Об этом заявили в МИД Сирии, передает агентство SANA.
Трагедия произошла на западе провинции Ракка. Большинство убитых и раненых – женщины и дети. Здание школы полностью разрушено.
В учебном заведении временно проживали 50 семей, которых вынужденно переместили из Алеппо, Ракки и Тадмора.
О гибели мирных жителей предположительно в результате авианалета ВВС коалиции во главе с США ранее сообщили СМИ. Тогда сообщалось о гибели 33 мирных жителей.
В Пентагоне отметили, что не располагают сведениями о произошедшем. При этом, там подчеркнули, что по этому вопросу будет проведено расследование профильным подразделением, передает ТАСС.
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