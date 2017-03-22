Мужчина ранил полицейского во время проверки документов в Москве

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На юго-западе столицы мужчина сначала ранил полицейского, а затем и себя во время проверки документов. Инцидент произошел в районе станции метро "Ленинский проспект". Полицейскому медицинскую помощь оказали на месте, а нападавший был отправлен в больницу.

Мужчина ранил полицейского во время проверки документов недалеко от станции метро "Ленинский проспект" на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Сотрудники полиции остановили несколько человек для проверки документов. В ходе проверки один из мужчин повел себя неадекватно, после чего причинил резаное ранение одному из полицейских, а также причинил ранение самому себе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотруднику правоохранительных органов оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а нападавший был направлен в больницу. По данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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