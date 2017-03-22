Собянин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования своему коллеге в Лондоне в связи с терактом, который произошел в среду в британской столице.

Сергей Собянин выразил соболезнования мэру Лондона Садику Хану в связи с терактом в столице Великобритании.

"Любой теракт, в любом городе, если пострадали ни в чем не повинные люди, всегда вызывает сочувствие и тревогу за горожан. Сочувствую лондонцам. Выражаю соболезнование мэру Лондона. Когда по ту сторону баррикад террористы-подонки, мы всегда с вами", - написал Собянин на своей страничке в сети "ВКонтакте".