22:00, 22 марта 2017

Собянин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне

Теги:  собянин  Теракт  лондон

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования своему коллеге в Лондоне в связи с терактом, который произошел в среду в британской столице.

Сергей Собянин выразил соболезнования мэру Лондона Садику Хану в связи с терактом в столице Великобритании.

"Любой теракт, в любом городе, если пострадали ни в чем не повинные люди, всегда вызывает сочувствие и тревогу за горожан. Сочувствую лондонцам. Выражаю соболезнование мэру Лондона. Когда по ту сторону баррикад террористы-подонки, мы всегда с вами", - написал Собянин на своей страничке в сети "ВКонтакте".

Новости по теме Теракт в Лондоне

Другие новости

В других СМИ