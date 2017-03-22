Скелет человека обнаружен в овраге на юге Москвы

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На юге столицы обнаружены скелетированные останки человека. Они были найдены мужчиной в овраге за гаражными боксами в Шипиловском проезде. В настоящее время останки направлены в морг для прохождения экспертизы.

Скелетированные останки человека обнаружены в овраге за гаражами на юге столицы. Об этом сообщает агенстство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что они были найдены мужчиной в Шипиловском проезде.

"Давность наступления смерти неизвестного гражданина составила около шести месяцев. Пол на данный момент не установлен. Видимых повреждений также не обнаружено", - говорится в сообщении. В настоящее время скелетированные останки направлены в морг для прохождения экспертизы.

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