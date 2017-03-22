НБУ вводит санкции против "дочек" пяти российских банков с 23 марта

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НБУ вводит санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Действие ограничительных мер начнется с 23 марта и продлится год. Под них попали ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".

С 23 марта Национальный банк Украины (НБУ) вводит санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.

После введения этих мер любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур, будут запрещены, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение НБУ.

В украинском Центробанке отметили, что новым постановлением расширили первоначальное постановление о санкциях от 1 октября 2015 года. Кроме того, регулятор запретил украинским банкам проводить операции, способствующих избеганию таких санкций или их нарушению.

16 марта украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом сроком на один год. Под действие ограничительных мер попали ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. При этом в Киеве надеются, что российские банки покинут Украину "цивилизованно".

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что введет санкции в отношении "дочки" Сбербанка, в случае подтверждения информации об обслуживании ею граждан с паспортами ДНР и ЛНР.

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