Трамп предложил Британии помощь в расследовании теракта

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Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с британским премьер-министром Терезой Мэй. Они обсудили теракт в Лондоне, жертвами которого стали по меньшей мере три человека. Трамп заявил о готовности сотрудничать с Британией в связи с атакой.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил о телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Трамп выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне, а также оценил эффективные действия служб безопасности и тех, кто сразу отреагировал на инцидент", - говорится в заявлении Белого дома, которое приводит ТАСС.

Американский президент выразил готовность к полному сотрудничеству и поддержку со стороны США в деле реагирования на атаку и привлечения виновных в ней к ответственности.

В среду три человека погибли и более десяти пострадали в результате теракта в Лондоне. Нападение произошло в самом центре города, рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает парламент.

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