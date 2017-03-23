На крупнейшем военном складе Украины произошел пожар со взрывами. Видео

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В городе Балаклея Харьковской области произошел пожар на складе с вооружением. Около 3 часов ночи снаряды начали взрываться, и местные власти приступили к эвакуации населения из аварийной зоны. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Жителей города Балаклея в Харьковской области начали массово эвакуировать из-за взрывов на складах хранения боеприпасов. Первый взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

Издание "Корреспондент" отмечает, что склад боеприпасов, на котором произошел пожар, крупнейший на Украине.

Причиной ЧП стал возникший там пожар. Он возник в ночь на 23 марта. Около 3 часов ночи снаряды начали взрываться, и местные власти приступили к эвакуации населения из пятикилометровой зоны. В городской администрации пока затруднились сказать, есть ли в результате ЧП пострадавшие.

Из Балаклеи идет большой поток машин, а люди, которые не смогли спешно покинуть город, прячутся в бомбоубежищах. На городском информационном сайте сообщается, что мобильная связь перегружена, а на автозаправках под Балаклеей - большие очереди.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, на место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Игорем Павловским, офицерами министерства и Генштаба.

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