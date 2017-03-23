У ФБР есть данные о контактах команды Трампа с представителями России

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Американский телеканал CNN сообщил, что у ФБР имеются данные о контактах команды Дональда Трампа на выборах с представителями России. По данным источника, директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе сообщил, что люди из команды Трампа делились с российскими представителями информацией для подрыва Хиллари Клинтон.

У ФБР есть информация о контактах предвыборной команды Дональда Трампа с представителями России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, о контактах команды Трампа с российскими представителями сообщил на слушаниях в конгрессе директор ФБР Джеймс Коми. Собранная бюро информация включает агентурные данные, сведения о поездках и деловых контактах, записи телефонных разговоров и личных встреч. Эти сведения повышают подозрения в отношении фигурантов расследования о контактах представителей Трампа с Россией. Тем не менее, исчерпывающих доказательств их координации нет, поэтому расследование ФБР продолжается.

ФБР ведет не менее трех расследований по фактам приписываемых России хакерских атак на американские организации. В частности, выясняется, кто взломал серверы Национального комитета Демократической партии в 2015 и 2016 годах. Эти атаки привели к скандалу после появления в интернете компрометирующих материалов против демократов перед президентскими выборами в США.

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